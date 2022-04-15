教育局更新指引　學生回校需交量體溫及快測記錄表

教育局更新學校健康指引，復活節假期後學校安排面授課堂的時間需以新指引為準。根據指引，當局要求恢復面授課堂時師生每日回校前需做快速抗原測試，學生亦應於每日回校前帶備已有家長簽署的《量度體溫及快速抗原測試記錄表》，課室亦應保持空氣流通，而中小學亦可考慮讓學生按班級分批小息。

根據更新後的指引，學生應於每日回校前帶備已有家長簽署的《量度體溫及快速抗原測試記錄表》，該記錄表範本會由教育局向學校提供，而校方需在每日上午10時前向衞生防護中心呈報。若師生屬新冠肺炎康復者，並已向學校提交證明，可於康復起計3個月內毋須做快速測試。

學校亦可以抽查個案，並要求覆檢，但若學生未能及時完成檢測，則不能上課，由家長接回。學校亦可考慮在家長同意下，讓上學前未做快測的學生回校後由學校提供快測包，自行完成檢測，或由教職員幫助學生完成。至於所有接送學生回家的家長，則毋須做快測。

而疫苗通行證方面，亦會適用於12歲或以上到訪學校人士，包括以公眾身份參加校慶活動人士，而家長陪周子女接種疫苗、參加入學面試及校際比賽則可獲豁免。學校若打算暫停面授及校內活動，亦要保持校舍開放，以照顧家中乏人照顧的學生，但有關中小學及幼稚園學生，須分別至少已接種一劑或兩劑疫苗。

此外，學校需保持室內空氣流通，盡可能避免風向由某一人或一組人，吹向其他人；中小學可考慮讓學生按班級分批小息，以避免操場或校內的共用空間過於擠迫。而校車司機、隨車人員亦要在每日上班前量體溫及進行快速檢測。