上月錄17人針後兩周內亡　專家評當中6人與疫苗無關

在港府谷針下，本港首2針的接種率已分別達92%及86%，惟針後死亡個案時有出現。衞生署近日更新疫苗安全監察報告，今年3月共有17人離世前14天內曾接種疫苗，涉及7男10女，年齡介乎45至101歲，當中11人打由內地研發的科興疫苗、6人打由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗。至今累計有89人離世前14天曾打針。另外，上月共有48人針後懷疑面癱；11人針後懷疑出現心肌炎或心包炎；以及1人針後懷疑患血小板減少症。

衞生署於本年3月1至31日期間，接獲175宗接種疫苗後出現異常的報告，其中62宗涉及住院治療，17宗涉及接種疫苗後14天內死亡。住院治療方面，涉及38男24女，年齡介乎5至97歲。至於死亡新增的個案，專家委員會初步認為，6宗死亡個案與打針無關，11宗需要更多臨床資料作評估；不過，在累計針後14天內死亡的個案中，報告指出，至今並未發現任何個案與新冠疫苗接種有因果關係。

上月也有48人針後懷疑面癱，個案涉及20男28女，年齡介乎9至83歲，當中接種科興及後必泰的人各有一半。專家委員會在審視這些個案的臨床數據後，其中1宗個案缺乏足夠資料以作評估，另外 17宗個案則需要更多臨床資料才能總結其評估。

接種後懷疑患心肌炎或心包炎的個案則有11宗，其中8宗個案需要更多臨床資料才能總結其評估。其餘3宗個案涉及16歲至18歲的男子，他們均曾接種復必泰疫苗。截至今年3月31日，累計有174人針後14日內懷疑出現心肌炎或心包炎。

另外，上月署方曾接獲1宗針後懷疑血小板減少症個案，涉及一名曾接種復必泰疫苗的30歲男子，其情況穩定並已出院。報告特別指出，針後現血小板減少症的發病原理未明，而打針後出現有明顯臨床症狀的血小板減少症屬罕見。而大部分打針後出現的血小板減少症會於3個月內復原，該症亦被視為須作特別監測的異常反應。專家委員會會繼續密切監察有關情況。