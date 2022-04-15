戲院重開場地人數限半　不得超過4人同坐

因應政府公布首階段放寬社交距離措施，戲院將於下周四(21日)起重新開放。商務及經濟發展局今日(15日)表示，戲院必須嚴格遵守相關的防疫抗疫安排，如場地容量限制為50%、同一行座椅中不可有連續超過4張座椅被佔用、定時進行清潔及消毒、不得進行現場表演；而顧客亦須持有效的「疫苗通行證」、使用「安心出行」流動應用程式、佩戴口罩，以及量度體溫等。政府會檢視首階段放寬措施的實施情況，適時作出調整。

此外，商經局指業界強烈表示售賣小食是其營運收入的重要來源，故希望早日恢復可在放映廳內飲食的安排，惟在相對密閉的放映廳內進行飲食，有一定疾控風險。政府在平衡各方考慮後，決定若個別放映廳在符合特定要求的情況下，可容許顧客在廳內飲食。

港府昨日(14日)表示，可容許在放映院場內進食的場次，則需符合2個要求，其一為涉及該電影院運作的所有員工均已接種3劑新冠疫苗，為已接種2劑疫苗的康復者，或持有醫學豁免證明書；及個別放映院內同一場次的所有入場顧客均已接種3劑疫苗，12歲以下小童及過去3個月內康復者，如已接種2劑疫苗亦可視作符合入場要求。