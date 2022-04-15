今錄946宗確診個案　2個多月以來首次跌至三位數

第5波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(15日)新增471宗經核酸檢測確診個案，另有475宗經快速檢測呈報個案。換言之，本港新增946宗確診個案，是自2月10日以來首次回落至三位數。今日個案包括11宗為輸入患者。第5波至今累計個案共1,183,653宗，其中741,708宗為經核酸檢測確診個案，另外441,945宗為快速檢測呈報個案。另有67名新冠病人染疫亡，其中36人昨日(14日)離世。

上述471宗核酸個案中，有78宗個案由醫管局確診，另有300宗由私家化驗所及或社區檢測中心直接確診，餘下93宗由衞生署公共衞生化驗服務處確診。至於在衞生署公共衞生化驗服務處分析的253個樣本中，暫時沒有人懷疑感染Delta變種病毒，另有250宗疑染Omicron，餘下的3宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。

輸入個案方面，包括9宗在機場經核酸檢測確診，其中8宗是於昨日(14日)抵港；餘下2宗則在經快測確診。張竹君續稱，卡塔爾空QR818航班因有4名乘客確診，已觸發熔斷機制，明日至下周五(16日至22日)將禁着路香港。

對於昨日首次出現首宗BA.5個案，張竹君稱暫時本港未有新的相關個案，須再看世界衞生組織(WHO)等研究觀察最新情況。她解釋，BA.5除了有L452R外，還有F486V或其他特徵，因本港會先做L452R的篩查先，若當局發現個案有L452R，會再分析去決定是否似Delta或是Omicron；因為BA.4及BA.5會帶有L452R，假如個案未有驗出L452R，一般而言，就不是BA.4及BA.5的特徵。

另外，昨日沒有新增院舍爆疫。而在已出現爆疫情況的院舍中，15間安老院舍及3間殘疾人士院舍有新增個案，涉及約20名院友及2名職員。被問到今日起開始一連4天的復活節長假期，會否擔心疫情出現反彈，張竹君呼籲，市民盡量減少人群聚集，做好個人防護措施，戴好口罩。