再添67疫患離世　包括高安氏動脈症女病人　第5波累計8856人殁

新冠肺炎疫情未遏，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(15日)公布，昨日(14日)新增67宗醫管局呈報死亡個案，第5波截至目前共有8,856名死者，呈報個案的病死率約為0.748%。滯後呈報個案方面，由2月27日至4月13日有31人離世，涉及15男16女，年齡介乎62至103歲。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，現時共8,391人留醫，截至今日零時零分，過去24小時新增5名病人情況危殆，5人情況嚴重，有56名危殆病人於深切治療病房留醫。而過去24小時有36名染疫病人死亡，涉及19男17女，介乎59至97歲，12人來自院舍，35人逾65歲，其中27人沒有打針、7人打了一針，2人打了2針。

死亡個案中，其中一名59歲女病人沒有打針，本身有高安氏動脈症，曾經中風，經東區醫院內科安排進入醫院，因4月6日電腦素描不正常，疑有肺癌，入院發現確診，CT值15，院方有處方藥物及緊急電療，轉到腫瘤科護理，4月12日情況惡化，4月14日過世。

另外，過去1日，共有1,711名確診病人康復出院。有1名病人在入院篩查或檢測時確診，有2名同房病人列為密切接觸者，至今也有21,817名公院職員染疫，當中20,804人已復工。