鍾南山倡內地安全有序重開　指定試點作先導調查

廣東省廣州市、福建省廈門市等8個城市，近日計劃試行縮短外地入境人士的新冠肺炎檢疫隔離時間，外界關注通關是否臨近。中國工程院院士鍾南山日前在中國一份學術期刊發表署名評論，提5項建議讓內地安全有序地重新開放，包括確保新冠疫苗接種率、加快研發新冠藥物、使用抗原測試縮短檢驗時間、加強病例追蹤及在指定試點進行先導調查。

論文上周三(6日)在《國家科學評論》發表，提到雖然中國嚴格防疫政策成功減少確診病例和死亡人數，惟長遠而言不能追求無了期的「動態清零」。內地需要重新開放，以便社會經濟發展恢復正常，並與國際措施接軌。

評論建議，內地首先要確保新冠疫苗接種率充分，在全國範圍推行疫苗接種對達致群體免疫至關重要，截至今年2月底中國87.64%人口已接種2劑疫苗，40.32%已打3劑。不過，70歲以上人士的接種率仍低於83%，香港甚至更低。其次，內地應加快研發新冠特效藥和有效的中和抗體，以降低患者病情惡化和死亡風險。由於內地新冠患者數量有限，中國應與國際加強合作，推進藥物第3期臨床研究。

另外，內地應優先考慮改用快速抗原檢測應對一般社區疫情，取代核酸檢測。快速檢測顯著縮短病毒檢驗時間，減少依賴醫療設施和醫務人員，有助加快追蹤疫情源頭，在此基礎上才對密切接觸者保留核酸篩查。此外，內地應加強追蹤潛伏期和康復期患者，深入分析輸入病例傳染力，以便實時制定隔離期等防疫措施。最後，內地可在部分指定城市或地區開展試點調查，根據境外輸入病例的疫情特點調整政策。