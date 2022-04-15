七人車逃捕連撞多車反轉九龍　觀塘自炒撞欄司機被捕

今日(15日)下午4時許，警員駕駛警車在西九龍區進行反罪惡巡邏，期間在長沙灣道發現一輛形迹可疑七人車，警員示意司機停車受查，惟對方未有理會加速逃走，警員驅車追截，由長沙灣道追至美孚，再經龍翔道追入觀塘。

期間，沿途不少車輛的「車Cam」拍攝到事發經過，拍攝地點分別為長沙灣廣場、麗新廣場、天馬苑及南蓮園池對開龍翔道、順天邨對開等，片段顯示七人車在多車之間左穿右插，衝紅燈兼剷上路旁草叢逃捕，期間撞及包括警車在內至少7部車輛，有警車啣尾窮追，惟警車車尾的泵把脫落，在路中拖行。

最後，七人車在觀塘曉光街及協和街交界自炒撞欄停下，其左邊車身凹陷，相信是逃捕期間造成。警員上前制服司機，他被鎖上手銬及黑布蒙頭，留在現場協助調查。警員隨即搜車，據悉在車廂內檢獲4把開山刀，小量懷疑毒品及一批現金。另外，一輛的士在協和街遭逃捕七人車撞及，的士司機報稱受傷需送院治理。現場消息指，司機初步涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「瘋狂駕駛」等罪被捕。

據其中一輛捱撞的白色私家車司機陸先生指，其座駕於順天邨對開被涉案七人車撞擦過車尾，幸損毀不算嚴重，自己沒有受傷。當時有6至7輛警車追趕涉事七人車，他起初沒有理會，駛至案發現場始知七人車被截停，他於是落車向警方提供資料。