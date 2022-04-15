今年首季交通意外奪20命　長者佔一半

今年首季共發生20宗致命交通意外，比去年同期下跌1宗，涉及的死亡人數亦同樣下跌1人，但仍有20人喪命。執法部門留意到，交通意外中最容易受傷的是長者，而相關群組的死亡人數有所上升，情況令人關注。

有60%交通意外死者(12人)為行人，當中10人為65歲或以上的長者，佔行人死亡人數的83%，比上年同期上升60%，而在65歲以上的長者行人死亡個案中，有40%發生交通意外地點的15米範圍內設有行人過路設施，但所有涉事長者行人皆沒有使用行人過路設施或沒有正確使用行人過路設施。

另外，有80%交通意外涉及大型及中型車輛，例如貨車、小巴，或巴士，車輛愈大，盲點範圍就愈廣，發生交通意外的潛在風險就愈高。有40%交通意外在車輛轉彎時發生，而全部都是向右轉。因車輛右轉時，司機右前方盲點範圍會不停改變，導致司機右前方的視線容易受到阻礙。

警方提醒，即使車輛直行或起步，準備過路的行人都不應掉以輕心，更加不應該攝車罅和行人靠近車頭過馬路，長者行人應善用行人過路設施，作為家人朋友，更要「望多眼，扶一扶」，關顧長者行人過馬路。