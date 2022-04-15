復活節假期首天酒樓生意「小好轉」　450元酒店自助餐訂位近滿

新冠肺炎疫情漸見緩和，加上一連4天的復活節假期展開，不少市民消費意慾大增。東網記者於今日(15日)早上11時到旺角一帶食肆巡視，發現酒樓食客門庭若市，有市民需花近半小時「等位」；連服務費每位近450港元的酒店自助餐亦接近滿座。有酒樓負責人表示，除了假期及消費券效應外，相信主要歸功於市民對疫情心態有所好轉。

花近半小時才能於酒樓入席的食客周先生表示，今日好明顯比平時多人好多，相信是因為假期關係，「唔止食肆，一出門搭車就已經好多人，好多舖頭都人頭湧湧」。但他稱自己並不介意人多，並指熱鬧總比之前「死氣沉沉」好。問及假期消費及節目，他笑言要等旁邊的太太安排。

市民盧先生與女友前來飲茶，他指復活節假期的市況有很大好轉，又透露趁假期，自己明日(16日)亦訂了酒店Staycation(宅度假)，並稱花了許多時間才成功找到酒店，房價約1,700港元一晚。隨着不久將來晚市堂食恢復，他預期市況會進一步好轉，「有晚市，即係可以方便情侶行耐啲，消費自然多啲」。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠亦表示，今日的生意算是近期的「小好轉」，以枱數計今天早上已全滿，不少食客需「等位」。他又稱，感覺目前普遍市民對疫情不再如之前般懼怕，更期望疫情受控，政府社交距離再進一步放寬，令酒樓宴會生意可恢復。

另一方面，東網記者亦到旺角一大型酒店查詢其午市自助餐訂位情況，有餐廳職員則透露自助餐連服務費每位近450港元，但今日及未來3天的訂位幾近全滿。