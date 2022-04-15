復活節假一連4日　警方嚴打大埔區違例泊車

大埔警區一連4日（4月15至18日）將於區內按「重點交通執法項目」，嚴厲打擊違例泊車造成阻礙及不小心騎踏單車等行為，以減少大埔汀角路前往三門仔、大美督、新娘潭至烏蛟騰及流水響道一帶道路的擠塞情況，避免違例泊車影響緊急服務、公共運輸服務、附近居民的出入及其他道路使用者。

行動期間，人員除了會票控造成交通阻塞的違例車輛及檢控司機外，亦會拖走對其他道路使用者構成危險的車輛而不作預先警告。

大埔警區交通隊亦會分析交通黑點，打擊單車使用者違規行為，如「無明顯需要而在行人路上騎搭單車/不遵照交通標誌指示」等，及向市民派發教育宣傳單張，加強公眾騎單車時遵守交通規則及道路安全的意識。此外，大埔警區會繼續與地區組織緊密合作，向道路使用者宣揚守法循規意識，維持大埔區內道路暢通及提升道路安全。

警方呼籲駕駛者遵守交通規則顧己及人，注意安全，切勿違例泊車及尊重其他道路使用者的權利。市民應遵守交通規則，如遇交通阻塞，駕駛人士請保持忍讓，聽從警務人員指示。公眾人士於假日郊遊，應盡量使用公共交通工具前往大埔郊區。