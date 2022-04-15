40廈納強檢名單　屯門大興邨友愛邨等4屋苑上榜

又多40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(15日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(16日至17日)期間進行病毒檢測。

3個月內曾經檢測呈確診(即陽性)結果的人士，包括衞生署已記錄的確診個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試個案，毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試染疫並已作出申報者，必須按相關強制檢測通告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合通告要求，換言之，快速抗原測試無驗出病毒(即陰性)結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。如任何人士在強制檢測驗出確診，將和其他核酸檢測或自行快速抗原測試而申報所發現的確診個案一樣，都會按分層分流的治療策略去處理，其隔離安排，以及其同住人士的檢疫安排，與其他確診個案沒有分別。

涉及多宗新冠肺炎個案的地點如下：

1.屯門大興邨興昌樓

2.九龍城美東邨美德樓

3.大圍秦石邨石玉樓

4.長沙灣麗翠苑麗森閣

5.鑽石山鳳德邨黛鳳樓

6.藍田廣田邨廣軒樓

7.藍田啟田邨啟旺樓

8.柴灣興民邨民逸樓

9.天水圍天頌苑頌澤閣

10.九龍城啟晴邨欣晴樓

11.觀塘寶珮苑寶瑛閣

12.鴨脷洲海怡半島海雅閣3座

13.鴨脷洲漁安苑彩安閣

14.上水天平邨天喜樓

15.大埔八號花園3座

16.屯門友愛邨愛暉樓

17.屯門田景路33號兆隆苑

18.牛頭角樂華北邨信華樓

19.青衣青衣邨宜居樓

20.馬鞍山頌安邨頌群樓

21.葵涌石籬二邨石偉樓

22.沙田坳背灣街23號旭禾苑

23.牛池灣彩輝邨彩葉樓

24.牛頭角嘉和園嘉賢大廈

25.觀塘安泰邨智泰樓

26.柴灣富景花園11座

27.西灣河逸濤灣春瑤軒

28.沙田禾輋邨泰和樓

29.香港仔華樂徑4號華富閣

30.大埔靖遠街57至59號永隆閣

31.將軍澳寶林邨寶智樓

32.將軍澳尚德邨尚信樓

33.筲箕灣愛蝶灣3座

34.荃灣愉景新城8座

35.石硤尾白田邨康田樓

36.馬鞍山富寶花園8座

37.鰂魚涌太古城明宮閣

38.屯門育康街8號慧景閣

39.何文田冠德苑冠昌閣

40.深水埗富昌邨富韻樓