消費券加假期雙重效應　商店復熱鬧　市民樂購物

政府早前派發首輪消費券，今日(15日)正值一連4天復活節假期的首天，不少市民都無懼新冠肺炎疫情，紛紛外出，許多商場及店舖都擠得水洩不通。有市民笑言早已用完政府的消費券，預期今個復活節假期，購物方面會花費近3,000港元；有人則投訴不少食肆商店趁「消費券加假期」加價，導致消費意欲減少。

東網記者今日(15日)下午2時許到旺角商場一帶巡視，發現不少化妝品、服飾及奢侈品牌店均一改以往冷清景象，店舖內不少職員均忙於招呼顧客；旺角連接商場的行人天橋上亦人潮如鯽。

市民林先生表示自己與太太早前收到政府的消費券，不久便用完，主要用於為家居添置電器，如雪櫃及電視。因此，他笑言今趟復活節假期的消費完全是「自己錢」，但也不會「慳住使」，預算花費約3,000港元。他又指，疫情已超過2年，相信許多市民與自己一樣，早已視之平常，故未有特別因疫情限制自己活動及消費。

與小女兒及太太結伴到商場購物的許先生則表示，此程主要目的是以消費券為5歲的「寶貝女」添置新衣、新鞋及為太太換新電話。他又指，今日人流比平日多許多，平日光顧的餐廳亦已經「冇哂位」，相信是因為疫情緩和及消費券效應。

有市民熱衷於假日消費，同時，亦有市民大呻不少商家趁假期將商品服務加價。其中，市民吳小姐稱自己並未打算於今次假期特別額外花費，主要原因是留意到許多物品最近都「加咗價」，減少了自己消費慾。她透露自己的消費券目前僅花費了百多港元，預期日後主要會用於購買日常用品。