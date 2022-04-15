西九草地人頭湧湧　天空布滿風箏　惟恐危害航空安全

天氣回暖，確診人數大幅回落，適逢復活節長假期，娛樂場所又未復業，市民除了蜂擁離島等遠離繁囂的郊野外，西九文化區草地亦成為城市中的綠舟，吸引一家大小、情侶等紮營「抖抖氣」，享受戶外空氣，與親友相聚。亦有遊人「放紙鷂」，十分熱鬧，但部分風箏過高，或影響航空安全。

東網記者今(15日)午到西九文化區草地視察，人頭湧湧，地上滿布帳篷，一處小地已有近40個帳篷，五顏六色，繽紛奪目。不少人帶同子女前來，成人普遍留在帳篷內休息，而小童則到處奔跑，各自精彩。疫情緩和，眾多跨家庭聚會，多個家庭聚在一起合照，未有續守2人禁聚令，至少數十個家庭於草地上聚餐。

預計本年中啟用的香港故宮文化博物館外，好多人放風箏，為天空帶來生氣，但部分風箏遠高於7層樓高博物館，恐對航空安全構成威脅。根據《西九文化區(公眾休憩用地)附例》，遊人可以放風箏，但於未獲准許下，風箏控制線的長度不得超過50米，其他遙距控制的電動飛行靶機或模型飛機則不准使用。

翻查民航處資料，兩條香港國際機場離港航道中，一條穿越維港兩岸的海面，亦貼近尖沙咀、西九文化區一帶，並於小西灣、東龍洲上空離開本港。而根據法例，不可以把風箏飄放至離地面高度超過60米，最高罰款5,000港元。