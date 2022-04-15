政Whats噏：潮湧遊客島民皺眉　梁國豪籲運輸署正視長洲交通問題

長洲作為本地遊嘅勝地，每逢假日都有好多人前往觀光。離島區前區議員梁國豪日前就拍片，指如潮湧嘅遊客為長洲居民造成不便同困擾，期望遊客能理解同體諒長洲人嘅處境，又話政府亦有責任解決長洲所面對嘅交通問題，以免加劇長洲人同市區居民嘅矛盾。

梁國豪話有啲人唔明白，遊客入嚟消費促進經濟，點解長洲人會有意見呢？況且長洲人都可以到銅鑼灣同埋油尖旺啊！何以市區居民入去長洲玩就會為島上居民帶來麻煩呢？梁解釋話，遊客消費只係相關嘅店舖賺錢啫，一般嘅長洲居民係唔會從中獲利。相較於市區有巴士、鐵路同小輪等，長洲就只得船隻作為對外嘅交通工具，亦係島上打工仔到市區上班嘅唯一選擇。當過多嘅遊客登陸長洲，導致船隻滿座需提早開出，長洲人當然深受影響啦。

梁又提到每逢長假期，往來長洲嘅船隻都滿座嘅情況，疫情之下尤其嚴重，然而運輸署就好似視若無睹咁，明知一日有超過6、7班船滿坐，都無作出相應嘅措施。梁呼籲運輸署要正視問題，諗吓有咩方法解決。