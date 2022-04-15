政Whats噏：拍片做示範　鄭泳舜鼓勵學童居家運動

居家抗疫成常態，大人細路都屈喺間屋，點樣舒展同鍛煉身體都成學問。身兼香港體育學院董事嘅議員鄭泳舜(Vincent)，就聯同本港20位運動員，發起「郁from home」居家運動挑戰，透過拍攝居家運動短片，鼓勵大家就算足不出戶都要進行適度做運動，保持強健體魄，推動居家運動風氣。

而Vincent日前亦都拍咗一條兩分鐘嘅影短片，對住鏡頭親自示範兩個動作，分別係「抬腿跑」同埋「側蹲」，做起上嚟都有模有樣，而且都好易做，睇嚟小朋友都獲益良多喇！

而Vincent尋晚(14日)亦都同幾位精英運動員，舉行網上「抗疫體育堂」，向幾百名中小學生教授運動小貼士，分享運動員嘅心路歷程同勵志故事，為同學們打打氣，鼓勵學童「郁from home」。

其實自第5波疫情爆發以來，Vincent唔少住劏房嘅基層兒童生活更添艱難，長期困於蝸居不利身心成長。佢期望透過精英運動員嘅分享，既能推動居家運動嘅風氣，促進健康，又帶給疫情下嘅青少年更多正能量，家長亦可以喺疫情下加強親子互動相處。