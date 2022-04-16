冚荃灣及土瓜灣百家樂賭檔　4主持59賭客被捕

九龍城警區特別職務隊警員根據線報及經深入調查後，昨晚(15日)約9時展開代號「犁庭掃穴」的打擊非法賭博行動，突擊搜查土瓜灣落山道一工廈單位，搗破一個百家樂賭檔。警方拘捕一名53歲姓云女子及一名49歲姓王女子，涉嫌「經營賭博場所」；另外15名男子、11名女子及一名內地男子(33至65歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人士同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，檢獲2張百家樂賭枱、一部點鈔機、363副啤牌、約21,000港元賭款及約56萬元籌碼，賭檔內16男13女被捕，警方相信行動已搗破一個非法百家樂賭檔。

另外，荃灣警區特別職務隊同日晚上約8時，突擊搜查河背街76號一唐樓單位，搗破一個百家樂賭檔。行動中，拘捕一名58歲姓顏男子，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。警員亦拘捕一名33歲姓蘇男子，涉嫌「協助經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）；賭檔內11名男子、20名女子及1名內地女子(27至85歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，當中包括1名持拐杖助行老翁；他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書，所有被捕人士現正被扣留調查。行動中，警方檢獲一張百家樂賭枱、一批賭具、大量賭款及籌碼。

新冠肺炎疫情持續逾2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。