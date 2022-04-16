跨部門巡查尖沙咀食肆　3負責人犯禁被控23客收告票

警方尖沙咀分區雜項調查隊聯同食物環境衛生署人員，昨日(15日)巡查區內多間食肆，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。行動中，執法人員發現3間位於諾士佛臺的餐廳負責人並沒有確保場內共2男4女(26至37歲)，使用手機掃描「安心出行」的二維碼，另外，場內共13男3女(24至43歲)，多於2人同坐一桌 。3名分別32歲姓梁女負責人、28歲姓鄭男負責人及26歲姓萬男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）會由食物及環境衛生署人員檢控，而警方亦向相關違例顧客發出定額罰款通知書。

當中亦發現場內有1名男子於禁煙範圍內吸煙，違反吸煙 （公眾衞生）條例，因此警方向相關違例顧客發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。