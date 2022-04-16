大嶼山交通運輸網絡研究多年　未有結果

政府近年有意大興土木，發展大嶼山旅遊，交通運輸成為發展的其中一大障礙，不少居民亦要求政府加強大嶼山島上地區連接，並改善交通運輸設施。為此，土木工程拓展署早在2017年7月開展《檢視大嶼山的交通運輸基建網絡及旅客接待能力的研究》將審視大嶼山發展對交通運輸之影響，探討可行的改善措施，評估大嶼山的旅客接待能力，並預計2021年下半年完成，但至今研究報告仍未公開。

研究根據《可持續大嶼藍圖》內建議的「北發展、南保育」總體原則，從整體角度探討大嶼山（包括梅窩、東涌及大澳）的交通運輸和連接的可行性，例如興建連接路或增加水上運輸等，配合大嶼山長遠發展需要，以及檢視大嶼山旅客接待能力，例如推出康樂及旅遊發展項目等。

大嶼山發展諮詢委員會委員、前離島區議員傅曉琳表示，大嶼山交通每逢假期便變得嚴重擠塞，車多路窄，較近大澳及梅窩一帶更加惡劣，有待當局完善規劃，但研究報告遲遲未出，落實又需時。她舉例，東涌興建新鐵路車站的工程已拖延不少時間，擔心未來大嶼山的路面情況持續變差，促請當局盡快公開研究報告。

土木工程拓展署回覆查詢時稱，可持續大嶼辦事處已大致完成相關研究，該署稍後會公布研究結果，並向立法會發展事務委員會等持份者匯報。