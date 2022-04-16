嶼南道車多路窄　每周兩次交通意外

「大嶼山封閉道路許可證」是適用於大嶼山受管制道路的車輛通行證，由於地理環境、生態要求及近年車流增加，當局透過上述措施規管大嶼山的道路情況及車流量，位於大嶼山南部，來往東涌、大澳和梅窩的嶼南道更是重中之重。上址屬大嶼山交通黑點，近年多次發生嚴重交通意外，並有牛隻被撞死。

大嶼山南部路面狹窄、高山低谷不斷，不適宜太多車輛行駛，嶼南道更是全段屬封閉道路，沒有許可證的外來車輛一律禁止駛入。一般市民均須使用公共運輸工具往大嶼山，持許可證的駕駛人士及車輛除外。

嶼南道近年多次發生交通意外事件，沿路可見運輸署竪立、在本港其他地區均少見的「前面有牛隻」交通標誌，以警告駕駛人士。翻查資料，嶼南道平均每星期會發生兩次交通意外，較多的是汽車相撞，也有牛隻被撞死，2000年12月，曾發生一宗致命交通意外，意外中3名男子死亡及1名男子受傷；2018年及2019年間，該路段上亦發生多次撞傷或撞死牛事故。

此外，去年6月下旬，當時天文台改發黑色暴雨警告信號，大嶼山上長沙泳灘發生山泥傾瀉，泥水不斷湧入泳灘範圍，鐵閘不敵泥水四方八面湧入，嶼南道受山洪暴發影響，大量石頭、泥水被沖至道路上，近大嶼山南分區警察總部需全線封閉，嶼南道巴士站至長沙泳灘樓梯一度變成「激流」。