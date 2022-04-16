灣仔樓上吧涉違規營業 負責人被捕19客罰5千元

港島總區反三合會行動組聯同灣仔警區重案組昨晚(15日)於區內展開代號名為「犁庭掃穴」及「五角」的反罪惡行動，針對區內領有酒牌的場所作出突擊巡查，並提醒餐飲業務負責人及市民嚴格遵從防疫規例。

警員巡查期間，發現謝斐道415號一所樓上吧正在違規營業，44歲姓許負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。

另外，酒吧內10男9女顧客(31至54歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。