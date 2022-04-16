同心抗疫網快測認可名單死LINK　學者批公務員塞責

政府曾多番表明把香港發展為智慧城市，電子科技方面卻「一再甩轆」，繼快速測試呈報平台遲足近十日才公布，康復者證明系統也要等近一個月才可推出後，政府於新冠疫情網站所附上的快測包認可名單，亦未能成功開啟。復課、中學文憑試開考在即，家長為子女添購快測套裝前，或無從了解認可名單上的快測批款。有學者批評，涉事的公務員掉以輕心，未有留意清楚連結有否正常運作，建議當局檢討公僕的工作態度及責任。

當局在「2019冠狀病毒病專題網站」內的快速測試專頁附有4條連結，連結所載的是獲認可的快測包名單，供市民在購買時參閱，分別是「香港特別行政區衞生署醫療儀器行政管理制度下已表列的2019冠狀病毒病快速抗原測試」、「國家藥品監督管理局批准的新冠疫情防控醫療器械產品名單」、「歐盟2019冠狀病毒病快速抗原測試通用名單」及「美國食品及藥物管理局發出有關認可緊急使用的抗原測試劑名單」。

惟以上名單有多項為人詬病之處，其一固然是部分名單只備英文版本，市民在查閱名單資訊時或會感到困難；其次是即使市民懂得閱讀，名單卻「水蛇膥咁長」，有數十項認可的快測包資訊，有些更沒有設置「搜索功能」，市民須自行逐個比對快測包資料，例如廠名、品牌及型號。更甚的是，東網記者近日瀏覽專頁時發現，當中歐盟的快測名單連結已連續數日未能成功開啟，只寫着「Access denied」(被拒絕進入)，或「Page not found」(未能找到有關網頁)。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，當局在網站上附上「死LINK」屬於塞責之一，代表沒有人每日按入連結確保其有運作。而歐盟快測名單涵蓋過百款認可快測包，當連結未能成功載入有關名單時，會對消費者有莫大影響，一是令市民在購買時猶豫不決，二是令已買快測包的市民未能查證有關快測套裝的相關資訊。

他認為涉事公務員應受處分，當局亦應檢討公僕的工作態度及投入度。他又形容，政府的智慧城市願景「得啖笑」，當局相關措施在實行上可謂「龜速」。東網向食物及衞生局查詢，暫未收到回覆。