城巴新巴4.19起 恢復部分學校路線及特別班次服務

城巴新巴將密切留意各條路線的營運情況，靈活調動車隊加強服務。

因應政府分三階段放寬社交距離措施及學校恢復面授課堂安排，城巴新巴4月19日(下周二)開始恢復部分學校路線及特別班次服務；並於4月21日(下周四)起，逐步加強班次及恢復部分早前於第五波疫情期間暫停服務的路線。

城巴新巴4月21日起增強主要路線的服務，並恢復以下路線的有限度服務，包括城巴1P、5B、5X、8X、20A、71、71P、96、99X、260、511、979；新巴2、18P、82M、94、301、682C、797、798B。

城巴新巴表示，現時首要任務是在社會復甦期間，妥善平衡乘客需要及實際需求。為此已參考第五波疫情前「新常態」下的乘客量數據，以及過往四波疫情後分階段放寬社交距離措施所得的經驗及數據，審慎調整服務水平。

為靈活應付市民對巴士服務需求，城巴新巴4月25日起，於繁忙時段期間在主要地段額外調配後備巴士車隊；並將密切留意各路線的營運情況，按實時客量數據，靈活調動車隊加強服務，確保服務水平應付乘客需求。