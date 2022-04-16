陳肇始思緒失控　稱放寬已平衡風險　又憂人流增再爆疫

本港第5波疫情緩和，社交距離措施下周四(21日)開始分階段放寬，食物及衞生局長陳肇始今早(16日)在電台節目表示，港府已平衡公共衞生風險，認為放寬後的風險可控，醫療系統承受得到，亦有考慮市民接受程度及經濟發展需要等；但她承認，其實非常擔心放寬後疫情會反彈，尤其現時仍未放寬，但復活節長假期已有很多市民外出，指從傳染病風險來看，人流往往是「致命」，並會加劇傳播，呼籲市民不要去人多擠迫的地方。

至於首階段放寬未有納入酒吧，陳肇始指希望疫情不會反彈，酒吧就有望可於下階段恢復營業。她強調當局會有預案，留意放寬後若反彈是否屬於正常波動，或是突然飆升，而是否需要再收緊社交距離措施，她稱沒有硬指標，只視乎疫情趨勢及整體發展情況。

首階段放寬包括599F章下停業的處所大部分獲恢復有條件鬆綁，例如美容院、健身中心、戲院等重啟，晚市堂食可營業至晚上10時，不過酒吧需繼續暫停營運；體育及娛樂場地可恢復運作，泳池、泳灘等場地則繼續關閉；社交距離措施方面，食肆內兩人一枱鬆綁至4人一枱、禁聚令放寬至4人，並取消兩戶家庭以上聚集的限制。