國泰3乘客確診　溫哥華航班禁飛港一周

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(16日)新增794宗確診個案，包括12宗輸入病例；快速檢測呈報個案佔345宗。第5波至今累計個案共1,184,447宗。鑑於國泰航空及荷蘭航空均有3人以上乘客確診，觸發熔斷機制，當局禁止兩航空公司相關航班着陸香港7天。

新增輸入個案中，有11宗經核酸檢測確診，另外1宗則經快測確診。病例當中有9名患者為昨日抵港，其中4人乘坐荷蘭航空KL819航班從阿姆斯特丹經曼谷來港、3人乘國泰CX865航班從溫哥華抵達、1人乘邏輯航空3S516航班飛抵、1人乘酷航TR980航班抵埗；餘下3宗個案屬較早前抵港。

由衞生署公共衞生化驗服務處分析的237宗確診個案中，沒人感染Delta變種病毒，另有233宗疑染Omicron，餘下有4宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。昨日沒新增院舍爆疫。而在現有爆疫院舍中，其中20間安老院舍及3間殘疾人士院舍有新增個案，涉約23名院友及3名職員。