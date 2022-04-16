添41名確診者病亡　第5波疫情至今錄8897名死者

本港新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業今(16日)表示，新增41宗醫管局呈報死亡個案，其中34人昨日(15日)離世，涉17男17女，介乎44歲至103歲，當中14人來自院舍，另13人無打針資料，8人打1針，12人打2針，1人打3針。

他表示，第5波疫情至今錄得8,897名死者，分別為3,665女5,232男，年齡介乎11個月至112歲，8宗為兒科病人，60歲或以上長者佔整體超過96%，病死率為0.75%。整體無打針的死亡率為3%，打1針為0.99%，打2針為0.16%，打3針為0.04%；至於在80歲以上長者，整體病死率為10.34%，當中無打針的死亡率為16.35%，打1針為6.8%，打2針為3.7%，打3針為1%。

另外，由於數據滯後，3月7日至4月14日期間再有7名病人離世，包括2男5女，年齡介乎81至91歲，其中4人為過去幾天離世，有1人為4月12日、3人為4月14日。另有3人在3月離世，雖未離世入院時已有快測確診結果，但仍屬不確定，經驗屍後才肯定確診。