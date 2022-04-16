57歲確診男昨逝世　2月時因血小板缺乏症入律敦治　疑院內染疫

醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業今(16日)表示，昨日(15日)離世的34名確診患者中，包括3宗較年輕個案，第1位為57歲男子，已打2針及有長期病，去年曾中風，亦有因免疫系統引起的血小板缺乏症。他於2月22日經律敦治醫院入院，當時情況神智迷糊、發燒、身體有多處瘀傷、血小板低，而入院後發現中風情況惡化，並有水腫，有反覆在內科及深切治療部之間轉病房，主因清醒程度變化、為保護氣道而須插喉，情況之後惡化，於4月10發現確診，延至昨日凌晨4時半不治。

第2位為44歲女子，有長期病，沒打針，有心臟及臀病、須洗肚。她於3月24日下午經仁濟醫院急症室入院，當時氣促及血氧量低，檢測發現確診，情況之後惡化，於昨日上午不治。第3位為55歲男子，有長期病，已打1針，有肺癌並已擴散。他於3月14日經瑪嘉烈醫院急症室入院，當時氣促、心跳快、肺積水，於4月2日確診，有獲處方瑞德西韋等藥，但仍於昨日下午6時不治。

另外，李表示現時共有8,280名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的新冠治療設施留醫。昨晚新增5名病人情況危殆，當中1人沒打針、1人打1針、3人打2針；另3人情況嚴重，52名危殆病人於深切治療病房留醫。