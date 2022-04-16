政Whats噏：民協改選領導層　廖成利出山當選主席

因疫情緣故，民協兩度押後會員大會改選領導層。至今日（16日）終舉行會議選出新執委會，新主席為黨內元老、黃大仙區議員廖成利，副主席為深水埗區議員李庭豐。廖曾在2007年至2016年出任民協主席，現時出山重掌主席之位。

至於秘書長則是黃虹銘，司庫為甄紹南。委員包括許錦成、覃德誠、李炯、楊彧、譚國僑、利瀚庭、江貴生。

兩個副主席位置，但只有一個參選。廖成利坦言「未齊腳」，報名的基本都「各按各職」。廖又指下次執委會將會討論加強地區支部運作、增加會員數目、與民主黨派政黨交流、對新特首提出意見等。

至於李庭豐則提到區議會可能變革，只有6個區議員感到有壓力，雖扎根深水埗，但接個案可能到大西北，但強調做得幾多得幾多。

民協原本正副主席為施德來及何啟明，惟兩人在民主派初選案中被捕，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，在去年3月辭去黨內職務，由當時仲係深水埗區議會主席楊彧及深水埗區議員利瀚庭分別署理正副主席，楊其後因支持前黨友競逐立法會議席，惹來批評，其後辭去署理主席。而現時兩人留任執委。

因面對《港區國安法》和新形勢下，民協執委會去年8月修改黨章，表明支持新嘅憲制秩序。至完善選舉制度後首場立法會選舉，民協開放予會員報名，但最終冇人參選。