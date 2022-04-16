多40幢大樓納強檢　涉大埔中心及粉嶺牽晴間

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(16日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(17日至18日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.九龍城美東邨美仁樓

2.東涌迎東邨迎悅樓

3.葵涌葵聯邨聯悅樓

4.粉嶺華明邨禮明樓

5.土瓜灣翔龍灣3座

6.柴灣柴灣邨灣畔樓

7.馬鞍山耀安邨耀頌樓

8.土瓜灣馬頭角道28號金都豪苑

9.牛池灣彩雲(一)邨甘霖樓

10.黃大仙翠竹花園2座

11.牛池灣曉暉花園2座

12.秀茂坪寶達邨達佳樓

13.鰂魚涌太古城華山閣

14.鴨脷洲海怡半島豐景閣29座

15.灣仔灣仔道161號文安樓A座

16.大埔大埔中心16座

17.大圍美林邨美楊樓

18.沙田廣林苑茂林閣

19.粉嶺牽晴間4座

20.荃灣朗逸峯18座

21.將軍澳健明邨明宙樓

22.將軍澳景明苑旭景閣

23.將軍澳欣明苑欣松閣

24.葵涌葵涌邨翠葵樓

25.葵涌麗瑤邨富瑤樓

26.深水埗元州街131至135號龍鳳大廈

27.牛頭角牛頭角上邨常盛樓

28.九龍城龍譽2A座

29.油塘油麗邨翠麗樓

30.長沙灣凱樂苑凱碧閣

31.荃灣海灣花園4座

32.慈雲山慈樂邨樂天樓

33.大角咀詩歌舞街83號亮賢居

34.藍田康雅苑荔雅閣

35.紅磡紅磡邨紅暉樓

36.鑽石山富山邨富暉樓

37.牛池灣瓊麗苑瓊泰閣

38.鰂魚涌太古城元宮閣

39.鴨脷洲利東邨東安樓

40.筲箕灣愛蝶灣8座