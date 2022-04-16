政Whats噏：張炳良談教育　指人人都係專家

儘管本地大學嘅學額已有所提升，但部份經濟能力較好嘅家長，會安排子女到海外升學；亦有人為咗下一代喺外國讀書，索性移民他邦，呢啲家長嘅選擇是否反映本地嘅大學教育不如外國？曾從事教育工作多年嘅運輸及房屋局前局長張炳良，認為到外國讀大學係好啲，可以話係一種錯覺。因為按多個標準，香港嘅幾間大學已達到世界級水平，又指自己多年來嘅經驗所見，其實外國亦會覺得自己嘅教育不如人意，反而會走嚟香港取經咁話。

張炳良早前出席一個網絡訪談節目，期間佢提到自己擔任教育學院校長期間，曾接待訪港嘅英國教育部高層官員。佢話對方到訪嘅目的，係想知道點解香港嘅學生喺能力測試當中，包括「學生能力國際評估計劃」(PISA)、閱讀、數學嘅成績出類拔萃，反觀英國學生喺呢幾方面就令人失望，所以要嚟包括香港在內嘅亞洲地區取經咁話。跟住佢又話全世界都有一個相同嘅情況，就係一講到教育，個個都話專家，就連家長都係專家，但又個個都嫌自己嗰套教育唔夠好喎，總係覺得其他地區會做得好啲。但其實每個地區嘅教育都有其長處，所以唔應該有「外國月光特別圓」嘅觀點。

雖然唔同意「隔籬飯香」，但張炳良並唔反對學生「浸鹹水」，佢話期望學生不但得到香港教育制度所給予嘅經驗同視野，仲希望佢哋有多啲不同嘅體驗。所以佢都鼓勵本地嘅大學生喺取得本科學位後，不妨到其他地方嘅大學學習或進修，有助接觸新事物，對於豐富人生同體會係有幫助。

對比今日嘅本地大學嘅數量，張炳良指舊時香港嘅大學畢業生多數來自香港大學，跟住佢就憶述70年代初，佢有一位同學雖獲中文大學取錄，但就不斷自責話點解考唔上港大，反而入咗中大。張話一間學校由始創發展到國際級，係需要時間過程，無得快，而學院一開頭係可以好簡陋，佢話好多中大畢業生以自己當年就讀新亞書院而自豪，但草創嘅新亞到底係點嘅呢？授課地點只係深水埗一幢舊樓！佢話就算今日享負盛名嘅LSE(倫敦政治與經濟學院)，20世紀初由英國費邊社籌辦，開頭學校規模好細，發展至後來成為英國頂尖學院之一，需時一百年。