復活節假首日　食環署巡逾400間食肆　10間違反防疫規定

食物環境衞生署今日(16日)表示，於復活節長假期首天，與警方在全港多區採取聯合行動，巡查超過400間食肆和處所，共檢控10間違反防疫規定，包括其中向2名涉嫌違反掃描「安心出行」場所二維碼規定的顧客，以及1名涉嫌違反接種疫苗規定的員工，發出定額罰款通知書。另外，食環署亦向4名違反潔淨罪行人士發出定額罰款通知書。

食環署指，10間違反防疫規定的食肆或處所，已要求他們須於發現違規情況後的翌日起，在下午3時正至翌日上午4時59分，停止售賣或供應在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，為期3、7或14天不等。

除上述執法行動外，食環署在復活節長假期亦聯同多個政府部門，繼續在多區市民包括外傭於周末及假日聚集的公眾地方，進行跨部門聯合行動及宣傳教育工作，呼籲他們提高防疫意識，以及遵守防疫規例及限制。行動期間，食環署向違反潔淨罪行的人士發出合共4張定額罰款通知書，並撿取一批小販棄置物品。