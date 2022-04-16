警掃荃灣賭檔及尖沙咀犯禁樓上吧 拘7人包括被通緝人士

荃灣警區反黑組根據線報及經深入調查，今午(16日)約5時半在區內展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查荃灣沙咀道250號一個單位，搗破一個懷疑非法賭檔。

警方在單位內檢獲小量賭款、2張麻雀枱及一批賭具，拘捕一名姓劉(44歲)本地女負責人，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）；另有1名本地男子及3名本地女子(44至61歲)涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。

至晚上約7時半，油尖警區反黑組人員展開代號「松塔」行動，發現尖沙咀諾士佛臺1號一樓上吧違規營業。警方經調查後，在上址拘捕一名姓林(31歲)男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），並向3男3女顧客(24至48歲)發出告票，而其中一名姓賴(45歲)男顧客證實為被通緝人士，目前與林男同被扣留調查。