天眼直擊 : 平治男駛出車位失控　剷行人路撞倒3友人

本周四(14日)凌晨，油麻地發生一宗離奇車禍釀成6人受傷，有天眼拍下其中一個意外地點發生事故一刻，片長約15秒。片段開始見涉事平治房車泊於德興街左邊路旁，由於前後均泊有車輛致車位狹窄，司機須扭3手軚才能駛出路中。當時有4名平治司機的男女友人站在行人路上等上車，當平治駛出路中時，疑因車速過高失控，司機救車不果，房車以「S」形剷上行人路，撞飛其中1名女友人及另2名男友人，被撞友人均倒臥地上。

意外發生在當日凌晨1時許，一名姓馮(39歲)男子與數名男女友人，在油麻地德興街一場所消遣後離開，馮與一名姓溫(41歲)男友人往附近取車準備接載其他友人，當駛出車位後懷疑失控，剷上行人路撞傷3名男女友人，司機於意外後驅車駛離現場；期間在尖沙咀柯士甸道近彌敦道，再撞向一輛的士車尾後不顧而去，司機繼而驅車沿路逃走，其後駛至500米外槍會山軍營對開自炒，司機乘客負傷逃至100米外，即近漆咸道南與柯士甸道交界，被趕至警員發現。意外中合共有6人受傷。

據了解，馮男當時淌血昏迷，倒臥現場草坡，溫則清醒坐在地上待援，2人由救護員送院救治，馮男傷勢暫不適合進行酒精呼氣測試。警方經初步了解，得悉馮男於消遣期間，曾與友人發生爭執，正調查事件是否涉及蓄意撞擊。