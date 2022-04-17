九巴採取多項創新環保措施　年減逾6千噸碳排放

九巴引入4項創新和環保技術，減低碳排放和油耗，包括設計專門為巴士而設的環保風閘，風閘安裝在下車車門位置，有效減低空調流失；更換車廂照明，採用低瓦數LED燈，進一步節能減排；研究採用環保車身物料；以及透過GreenRoad駕駛反饋系統，減低巴士油耗及引擎空轉率。措施將減低九巴車隊每年超過6,000噸碳排放，實踐綠色運輸。

當車門打開時，風閘同時啟動，透過由風閘吹出的氣流，阻隔車外熱空氣與車廂內的冷空氣，乘客享受舒適的車廂環境之餘，亦減少因空調流失而造成的能源浪費。測試顯示，在車外氣溫為攝氏32度的環境下，加裝風閘後，下車門附近的溫度，較沒有安裝風閘的巴士低4度。

九巴又預計今年內為全線車隊更換新LED燈，每年可以減少5,600噸碳排放量，而舊LED燈會重用於巴士廠和巴士站。九巴研究以天然纖維物料製成車身及車廂組件，取代玻璃纖維。新的天然纖維主要由麻纖維組成，重量較玻璃纖維輕一成。採用天然纖維後的巴士重量可輕55公斤，按九巴全線車隊4千部巴士計算，每年可以減少1,200噸碳排放量。