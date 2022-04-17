火炭工廈單位闢賭檔12人被捕　掃蕩涉違規派對房票控14男女

沙田警區反三合會行動組昨日(16日)在區內展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，搗破一間懷疑非法賭博場所，共拘捕12人。警方根據線報及深入調查後，突擊搜查一個位於坳背灣街26號至28號工廈一單位，發現一個非法百家樂賭場，拘捕一名50歲姓洪男負責人，涉嫌「經營非法賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）。單位內另外7名男子及4名女子(23至71歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，檢獲約37萬元籌碼、約9萬港元現金，2張百家樂賭枱及大量賭具。所有被捕人現正被扣留調查。

此外，沙田警區特別職務隊聯同沙田分區特遣隊，在區內進行打擊違規派對房間行動，突擊搜查沙田區內多個場所，期間在坳背灣街發現2個單位內有多人聚會，共11男3女(20至33歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。