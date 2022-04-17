東方日報A1：荷包渣都無剩　失業破產勁升

第5波疫情漸見回落，政府逐漸鬆綁食肆及被停業的處所。政府統計處本周四（21日）便會公布今年1月至3月的失業情況，勞工界預料完整反映第5波衝擊的失業率或衝上5%以上，失業人口料再增加數萬人。不過，失業率被斥只是一個「無真相數據」，政府剛截止申領的失業援助金獲逾47萬人申請，佔打工仔人數約13%才是最大警號！同時，本港兩大與破產有關的指標亦發出經濟告危的警示，截至3月，破產管理署強制公司清盤案破產呈請書已達1,190宗，經批核的個人自願安排個案亦達70宗；此外，2021年破產欠薪保障基金中的「欠薪」獲批申請宗數高達2,759宗，較2020年的2,126宗，上升近30%。失業與破產人數恐大增，市民荷包乾塘，渣都冇剩。

政府將於周四放寬社交距離措施，逐漸鬆綁被勒令停業的行業及公司，同日，統計處亦會公布1月至3月失業數字，打工仔悲歌將頻傳。勞工界議員林振昇預料失業率有機會衝破5%關口，本地失業人口亦料由現時大約15.8萬人，增加數萬人至20萬人。

林估計，最新的失業人口中，飲食業、零售業界料首當其衝，部分受表列處所關閉所影響的從業者亦不能忽視。他解釋，因為過往幾波疫情，即使收緊社交距離措施或禁晚市堂食，食肆大部分仍維持午市，但是次第5波疫情下，不少中式酒樓連午市也放棄，暫時停業象徵從業員陷入臨時性失業或停薪留職的苦境。他相信，即使周四放寬有關限制後，各行各業回復程度亦有限。

工聯會理事長黃國亦指，第5波疫情重擊香港各行各業，不少公司被勒令停業，估計周四公布的1月至3月失業率只是一個局部數據，無法反映停薪留職、開工不足等就業困苦的全貌，他估計屆時公布的失業率料約4.8%左右，未必會一步衝上5%。他解釋，因應政府最近一輪紓困措施，如電子消費券，「保就業」及失業援助金等，暫且阻止了失業率急升，惟他相信仍會在高位徘徊。他強調，失業援助金的申領人數更能反映打工仔就業情況，譬如某部分散工及被迫放「無薪假」的停薪留職人士。

打工仔飯碗不保，破產相關的指標亦不樂觀。破產管理署就強制公司清盤案及破產案的最新統計數字顯示，截至今年3月，破產呈請書達1,190宗，發出接管或破產令的數目亦達968宗。另外，經批核的個人自願安排個案已有70宗。今年1月至3月，第5波衝擊政府部門及相關機構的運作，在有限的工作日中竟錄得上述數字，反映問題嚴重。

此外，勞工及福利局回覆立法會特別財委會的書面提問的數據亦顯示，2021年破欠基金中「欠薪」獲批申請多達2,759宗，較2020年的2,126宗，上升近30%；至於去年獲批個案則有3,388宗，涉款1.13億元，較2020年批出7,850萬增加44%，當中以餐飲業為申請行業之首，涉1,014宗。此外，零售業亦增幅逾兩倍，由2020年批出147宗一躍至去年446宗。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：