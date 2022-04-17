警搗新蒲崗工廈無牌樓上吧 拘負責人職員及10酒客

警方今日(17日)凌晨掩至新蒲崗太子道東704號新時代工貿商業中心，搗破一間無牌樓上酒吧，行動中1名男負責人及1名職員，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。

此外，場內4男6女酒客，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），被警方發出定額罰款通知書。與此同時，警方於行動中檢獲一批啤酒及洋酒，至於該間無牌酒吧是否有黑幫操控，仍有待調查。

新冠肺炎疫情逾2年，近月更有Omicron變種病毒襲港，恐會爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設

非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。