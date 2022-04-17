$2乘車優惠年齡門檻降低　羅致光：優惠不會超出財政預算

2元乘車優惠的「長者」合資格年齡，已於本年2月27日起調低至60歲。勞工及福利局局長羅致光今日(17日)發表網誌時表示，本港60至64歲人口已進入高峰期，人數逾60萬，2024年達頂點後會開始下降，2040年的40萬人；2061年不足40萬人，長遠更會不足30萬人，故單是60至64歲的人口會不升反跌，乘車優惠的年齡門檻降低所引伸的財政承擔會日漸減少；至於財政長遠負擔的問題，則是整體人口高齡化的問題。

羅續指，本港去年中時的60至64歲人口約有60萬，65歲或以上約有143萬，前者享用乘車優惠已佔了近3分2，惟當局沒有他們的出行數據。假設其社交生活較65歲或以上的活躍，例如近半有工作，其日均乘搭公共交通工具的次數，是65歲或以上者的約2至3倍，而65歲或以上者的次數為0.85。因此差不多可肯定本年的優惠計劃不會超出預算。他又指，相關預算只可以作出較「寬鬆」的估算，以免實際數字偏高時，要到立法會財務委員會申領額外撥款。在2022至2023年度預算中，2元乘車優惠計劃涉及60億3,890萬港元。

另外，羅致光提到，2元乘車優惠可謂本港年長人士最有「獲得感」的一種福利。就上述「寬鬆」的預算來計，每名60至64歲的香港人，平均每月資助500多港元，打8折則有多於400港元，是對未能申領長者生活津貼及醫療券的「長者」，最明顯的福利，是多是少就「自然見仁見智」。