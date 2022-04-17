本港染疫者現長新冠較全球比率低　孔繁毅倡設跨專科聯合治療方案

第5波疫情現時累計至少118萬人確診，部分新冠康復者「手尾長」，或會出現「長新冠」。港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅表示，逾3,000名於瑪麗醫院覆診的康復者中，不足3%出現「長新冠」，較世衞推算全球約2成康復者出現中、長期後遺症的為低。除腦霧及抑鬱外，其症狀亦包括頭痛、氣促等。孔建議香港設立跨專科聯合治療方案，為有需要人士提供指定門診服務。

「長新冠」是指感染新冠肺炎後出現的長期後遺症，患者或現腦霧、肌肉痛、疲倦、咳嗽等症狀，通常在中招後3個月內出現，並持續至少2個月，亦不能以其他診斷解釋。孔繁毅指，西方國家的新冠病人出現該後遺症的比例可逾4成；本港方面，由去年起，瑪麗醫院觀察覆診的新冠患者至少半年，出現「長新冠」的比率較低，跟確診者較早獲適切治療、助減低併發症有關。

在瑪麗醫院跟進的個案中，有病人出現頭痛至影響工作；另有近20人嗅覺受損。孔續指，「長新冠」病人有老有幼，當中以長者較易出現。他表示，持續少於2個月的症狀屬「新冠急性後遺症」，例如咳嗽及疲倦，通常在12周消退；但味覺或嗅覺問題、頭痛致影響工作等便較難根治，容易是「長新冠」。不過，兩者均可透過規律的睡眠和運動來改善。他亦指，本港未有專治「長新冠」的地方，建議設立跨部門聯合治療方案，為有需要者提供指定門診服務。