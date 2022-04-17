藍地岩洞擬建污水處理廠　可行性研究今年中展開

藍地東北發展項目研究近8年終有新進展。就該項目擬於藍地東北的三幅用地，興建公營房屋，以及於岩洞內興建污水處理廠等，土木工程拓展署提交的環境影響評估文件指，工程可行性研究預計在今年年中展開，研究為期約30月，從而制訂推行時間表概要。

該項目早於2015年《施政報告》中提出，旨在增加短中期土地供應，涉及三幅用地總面積約32公頃，目前主要為鄉郊環境，包括樹群農地、鄉村和棕地，如露天儲物、倉庫和工場等另有新界西北廢物轉運站等政府設施。土木署最新建議，項目將興建一個位於多層大廈內的巴士車廠，鄰近則有政府員工宿舍及住宅區等。至於岩洞部分用地，按早年研究建議建設污水處理廠，污水處理能力初步設計為每天超過8,000立方米的平均旱季流量，而新界西北廢物轉運站亦將於是次項目範圍內重置。

文件指出，岩洞位置屬於自然保育區，並可能位於規劃中的住宅區200米範圍內。初步生態調查，工程或直接影響有重要存護價值的植物物種，例如豬籠草。工程範圍亦記錄到池鷺、褐翅鴉鵑、小白鷺等鳥類。當局指，工程會採用雀鳥友善設計，盡量減少雀鳥碰撞隔音屏障的風險。