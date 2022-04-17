4居民自外地入境後檢測證染疫　澳門錄86宗無症狀感染

本港第5波疫情爆發以來，澳門出現多宗來自香港的輸入病例。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日(17日)公布，四名分別為由香港、菲律賓、英國及越南入境的澳門居民，經核酸檢測發現受感染，被判定為無症狀感染者澳門至今已錄得82宗確診病例和86宗無症狀感染個案。

首名人士是80歲男子，於去年8月、9月共接種兩劑由內地復星及德國藥廠合作的「復必泰」疫苗，昨日(16日)由香港乘坐下午3時開出的金巴，持有採樣日後24小時內核酸檢測無感染證明；入境時隨即接受鼻咽拭子檢測發現染疫，已送往路環高頂公共衞生臨床中心隔離治療。另有一名由越南經新加坡回澳的34歲男子，於去年7月、8月及今年2月共接種3劑復必泰疫苗，本周四(14日)在越南接受檢測無染疫，前日乘坐TR303號航班、座位24C由越南前往新加坡，昨日由新加坡乘坐TR904號航班、座位10A，入境澳門時被發現確診。

兩名22歲女子同樣中招，前者於去年7月、9月及今年2月接種3劑復必泰，上周二至上周四(12至14日)在菲律賓接受檢測無中招，前日(15日)乘坐TR391號航班、座位24A由菲律賓前往新加坡，昨日由新加坡乘坐TR904號航班、座位5F入境接受檢測中招；後者於於去年10月及今年1月共接種兩劑復必泰疫苗，上周三(13日)在英國接受檢測無染疫，前日15日乘坐SQ317號航班、座位55E由英國前往新加坡，昨日由新加坡乘坐TR904號航班、座位24E入境、檢測後證確診。