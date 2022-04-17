添29名確診者病亡　第5波疫情至今錄8926名死者

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今(17日)表示，新增29宗由醫管局呈報死亡個案，第5波疫情至今錄得8,926名死者。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業稱，新增死亡個案中，24人於昨日(16日)離世，涉及11男13女，介乎55至105歲，當中有12人來自院舍，9人未接種疫苗、12人已打一針、3人打兩針，22人為65歲人上長者。

較年輕死亡個案中，包括一名55歲打2針疫苗女病人，有長期病患，包括紅斑狼瘡病、腎炎，3月掃描時發現肝臟有腫瘤，上月22日因血液的鈣含量高而入屯門醫院，發現已染疫，提供藥物控制高血鈣及抗病毒藥物，有貧血、心臟酵素高、肺炎等情況，血氧度反覆，已提供氧氣，昨日離世。另一為64歲無打針的女性，曾患中風，亦有腎病需洗血，3月22日因胃口差、疲倦入院，至4月2日期間做了4次核酸測試，1次結果顯示已染疫。她4月4日洗血期間心臟停頓，插喉治療後無改善，昨晚離世。

而滯後呈報個案方面，由3月5日至4月15日有5人離世，涉及3男2女，介乎70至86歲。另外，李立業表示，目前共有8,247名染疫病人分別於公立醫院等醫管局管理的設施留醫，昨再多3名病人情況危殆，當中1位無打針，2人打了一針；有8人嚴重，其中51名危殆於深切治療部留醫。