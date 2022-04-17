港陸路口岸昨揭9跨境司機染疫　深圳運約2.8萬噸物資抵港

本港新冠肺炎疫情持續，為減低疫情外溢的風險及提高檢測的準確性，香港各陸路口岸安排專人為跨境貨車司機進行快速核酸檢測。運輸及房屋局今日(17日)表示，昨日(16日)共進行了1,639次快速核酸檢測，當中發現9宗初步個案，運輸署已將個案通知衞生署以作跟進。

另外，為保障內地供港物資供應穩定，港府早前與廣東省及深圳市政府合作，設立不同途徑的運輸鏈，除陸路運輸外，現時水路及鐵路運輸亦已投入服務。根據內地當局的資料，深圳市昨日49班次貨船經水路運輸跨境物資約5,260個標箱，約27,920噸貨物，其中生鮮食品類約10個標箱(約30噸)，非生鮮類約5,250個標箱(約27,890噸)。

深圳市3個港口自今年2月18日開航至昨日為止，總共運輸跨境物資約198,800個標箱，約1,129,960噸貨物，其中生鮮食品類約1,360個標箱，約11,780噸，非生鮮類約197,440個標箱(約1,118,180噸)。

目前深港已設有3條水路運輸路線，分別從深圳鹽田國際集裝箱碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；從深圳大鏟灣碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；以及從招商局港口(華南)營運中心(深圳媽灣港、蛇口港及赤灣港碼頭)到香港內河碼頭等設施。連同廣東其他城市的水路運輸路線，包括從廣州蓮花山港、中山黃圃港及珠海斗門港到香港屯門珠江碼頭等，水路運輸服務每日運力數以萬噸計。