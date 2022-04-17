5餐廳負責人涉違反防疫遭控　1食客無掃安心出行被罰款

食環署於復活節長假期間加強執法，今日(17日)公布，就409間食肆及82間其他場所中，向涉嫌違反防疫規例的5間餐廳負責人展開檢控，而一名涉嫌違反掃描「安心出行」規定的顧客亦被罰款。

上述檢控涉及2宗未有確保顧客須掃描「安心出行」；1宗未有佩戴口罩；1宗未有妥善分隔桌椅及確保顧客掃描「安心出行」；以及1宗未有妥善分隔桌子距離。違規場所須自下午3時正至翌日上午4時59分，停止售賣或供應食物或飲品，為期3、7或14天。署方昨日(16日)亦與警方採取聯合行動加強巡查，再巡查96間食肆及5間其他場所，警方亦向違反防疫規例者發出定額罰款通知書。

另外，食環署於昨日與香港警務處、勞工處、相關地區民政事務處及康樂及文化事務署攜手，在中西、灣仔、東區、油尖、旺角、深水埗、沙田、西貢及荃灣區多個外傭慣常聚集處進行跨部門聯合行動。除安排潔淨服務承辦商加強清潔外，亦派員巡邏打擊無牌小販擺賣。行動期間，食環署向違反潔淨罪行的人士發出兩張定額罰款通知書。