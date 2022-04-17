多40幢大廈納強檢名單　九龍塘根德閣3座上榜

再有40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(17日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(18日至19日)期間進行病毒檢測。

3個月內曾經檢測呈確診(即陽性)結果的人士，包括衞生署已記錄的確診個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試個案，毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試染疫並已作出申報者，必須按相關強制檢測通告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合通告要求，換言之，快速抗原測試無驗出病毒(即陰性)結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。如任何人士在強制檢測驗出確診，將和其他核酸檢測或自行快速抗原測試而申報所發現的確診個案一樣，都會按分層分流的治療策略去處理，其隔離安排，以及其同住人士的檢疫安排，與其他確診個案沒有分別。

涉及多宗新冠肺炎個案的地點如下：

1.沙田博康邨博逸樓

2.大埔廣褔邨廣祐樓

3.天水圍天逸邨逸潭樓

4.屯門良景邨良賢樓

5.慈雲山慈安苑安欣閣

6.九龍塘雅景樓A至C座

7.屯門友愛邨愛智樓

8.九龍灣德福花園U1座

9.上水清河邨清頌樓

10.油塘高俊苑俊匯閣

11.屯門富健花園6座

12.荃灣梨木樹邨健樹樓

13.黃大仙天馬苑駿昇閣

14.九龍城德朗邨德瑞樓

15.石硤尾石硤尾邨美映樓

16.九龍塘碧華花園8座

17.牛池灣彩虹邨白雪樓

18.深水埗澤安邨麗澤樓

19.茶果嶺麗港城10座

20.九龍塘根德閣3座

21.北角建華花園

22.北角健威花園D座

23.柴灣新翠花園6座

24.大埔太和邨翠和樓

25.大埔景雅苑景欣閣

26.元朗沙井路25號馬寶花園2座

27.元朗朗屏邨珠屏樓

28.屯門澤豐花園澤國樓

29.屯門兆禧苑宏禧閣

30.掃管笏星堤3座

31.屯門龍門居7座

32.沙田碩門邨喜碩樓

33.大圍文禮閣3座

34.沙田新田圍邨榮圍樓

35.沙田禾輋邨智和樓

36.荃灣灣景花園2座

37.馬鞍山嵐岸1座

38.馬鞍山錦禧苑錦榮閣

39.沙田駿洋邨駿逸樓

40.葵涌葵涌邨碧葵樓