網購專頁賣假貨　重重包裝難驗收　買家發現貨不對辦已太遲

疫情下網購大興，不良商戶亦覷準機會出擊「搵快錢」，最近有網購專頁和網站以撤離香港、囤貨太多為由出售次貨和假貨，以不合理低價促銷貨品。賣方雖接受貨到付款，但到付貨品重重包裝，令驗貨困難，當買家及後發現貨不對辦經已太遲，投訴無門。

警方表示，近日有網購專頁和網站出售次貨和假貨，包括名牌手錶、耳機、波鞋、口罩、名牌內衣等，並會以撤離香港、囤貨太多、疫情關係、公司周年特惠及清貨等理由，以不合理低價銷售貨品。賣方雖接受貨到付款，但到付貨品重重包裝，令驗貨困難，當買家發現貨不對辦，尋找線上客戶服務員要求退貨，便即時被封鎖。

有關網站設計極相似、條款簡陋且錯漏百出、域名串法古怪，香港代理/客戶服務的地址及電話欠奉。警方建議市民要光顧信譽良好的商店及賣家，如有懷疑，應終止交易。

根據資料，警方於2021年接獲19,249宗詐騙案，較2020年的15,553宗增加3,696宗，上升23.8%。去年網購騙案有6,120宗，比前年6,678宗微跌約8.4%；去年損失金額高達7,150萬港元。