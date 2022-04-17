政Whats噏：復課在即 楊哲安囡囡練快測蝦碌 一枝棒兩份用

早前因為疫情嚴峻，全港中小學幼稚園要提早放暑假，政府早前宣布學校將會於4月19日開始分階段恢復面授課堂，不過回校前就要每日都做快速測試，唔知一眾家長同學生準備成點呢？教育局前政治助理、中西區區議員楊哲安(Jeremy)近日就安排囡囡練習做快測，仲話啱啱開始練習時，3女撩完鼻後，用同一支採樣棒幫2家姐撩鼻，哇真係好彩有練習下咋！

Jeremy有4個千金，疫情下好多時佢哋都搞下集體活動，好似前排咁，一家6口就喺屋企夾下Band，呢幾日趁住復活節假期，佢哋又搞下活動喇，但係今次係正正經經坐喺度練習做快速檢測喎。

佢話細女年紀仲細唔使返學，其餘3個囡囡嚟緊4月25號要返學，返校前都要做快測，所以依家每隔一日就要練習一次，話開頭佢哋都唔識自己做㗎，要佢坐喺度慢慢教佢哋點做，但依家佢哋已經做到好純熟喇，而3個囡囡都好想快啲返學，所以對做檢測完全冇抗拒。

講到最初教囡囡檢測，Jeremy仲笑稱都有蝦碌事出現過，原來3女撩完鼻後，用同一支採樣棒幫2家姐撩鼻，好彩大家冇事咋，咁樣睇嚟練習下都幾重要喎。佢又話總共買咗800個快測喺屋企。聽落好似好誇張，不過計埋兩個工人姐姐，一家8口日日都用嘅話其實都好快用晒啦！

教導仔女撩鼻嘅問題又點止Jeremy一個呢？議員容海恩(Eunice)都有兩個囡囡，分別2歲同埋3歲，都係就讀學前班。Eunice話淨係收到學校消息，話會由4月19日開始恢復網課，但幾時會有實體課堂就未有通知喇！不過復課係遲早嘅事，佢話小朋友咁細個，一定唔識得自己做快測，亦有家長擔心撩鼻式嘅快測會整傷小朋友嘅鼻黏膜。

Eunice話之前都幫過囡囡做快測，但都要按住囡囡先做到，一次半次就無問題啫，但復課後要日日做都麻煩㗎，惟有希望囡囡慢慢習慣有外物進入鼻仔，但若然小朋友曾經因為撩鼻受傷，都可能會有陰影，變得更加抗拒。

佢仲話其實市面上有口含式快測捧，但價錢偏貴，供應又未必穩定，即使係傳統快測，若然以後每日都要做快測，購買快測包對家長嚟講都係一筆如大開支。佢認為教育局若有資源，應該為家長提供津貼，或由學校統一派發檢測包。佢又希望當局可以提供指引，教家長如何正確幫幼兒做撩鼻快測，避免整親幼兒嘅鼻仔啊！