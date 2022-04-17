政Whats噏：長假期周街逼爆　何栢良竟享無人海景？

抗疫多時，適逢復活節一連4日長假期，唔少港人都趁機會外出遊玩，呢幾日周圍都人山人海啊！不過，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良竟然搵到一個「無人之境」喎，只見佢拍攝出嚟嘅海景一個人都無，非常寧靜，究竟佢去咗邊個「隱世」地方呢？

話說何栢良今日(17日)喺Facebook分享咗兩張相，一張係無人嘅海灘，另一張就係無人嘅餐廳，形容直情係包場添啊！佢話今朝一早就同屋企人(兩個人)揸車去淺水灣，可能仲係好早，所以停車場有位泊車。而當佢去到海灘時，更加係人影都無個，因為疫情政府已經關閉海灘，淺水灣都被木板圍封，就連廁所同埋更衣室嘅入口都封埋，所以咪一個人都無囉！不過，佢同屋企人就可以享受下寧靜啦，佢哋坐咗喺沙灘旁嘅長櫈，望住個無人嘅海景，望到攰就閉目養神一下。

望完海，佢哋去咗銅鑼灣一間相熟嘅餐廳醫肚，以為銅鑼灣會多人啲？點知間餐廳都無人喎，佢話餐廳係樓上鋪，加上佢去到餐廳時已經4點幾，過晒食飯時間，見佢係熟客先煮埋畀佢，所以佢就變相包場食飯喇！

最後到佢出返去銅鑼灣行街買日用品，先真正感受到假期嘅逼爆。被問到會唔會擔心長假期過後，加上就嚟放寬社交距離措施，會導致疫情反彈。佢預計感染數字點都可能會有啲反覆，不過出嚟行街嘅多數都係年輕人或工作人口，比較少老人家同埋幼兒，所以都唔太擔心會增加重症或者死亡率嘅。