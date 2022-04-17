深圳昨運約2.8萬噸物資抵港　關長何珮珊：堅守前線不遺餘力

為保障內地供港物資供應穩定，港府早前與廣東省及深圳市政府合作，設立不同途徑的運輸鏈，包括陸路、水路及鐵路運輸服務。海關關長何珮珊接受內地媒體訪問時表示，在抗疫期間，海關始終堅守在關口，嚴厲打擊偷渡行為；並與內地海關緊密聯繫合作，保障供港物資的運輸順暢。海關關員亦深入社區，參與各項防疫抗疫行動，為抗疫貢獻一份力量。

何珮珊指出，從今年2月份起，海關前線人員幾乎每天都超時工作，甚至工作至凌晨5點，目的就是讓運載着鮮活食品的貨車可盡快通關送抵本地市場。何又感謝內地海關做了大量的調度和協調工作，令援港物資可加快送到香港。

根據內地當局的資料，深圳市昨日(16日)49班次貨船經水路運輸跨境物資約5,260個標箱，約27,920噸貨物，其中生鮮食品類約10個標箱(約30噸)，非生鮮類約5,250個標箱(約27,890噸)。深圳市3個港口自今年2月18日開航至昨日為止，總共運輸跨境物資約198,800個標箱，約1,129,960噸貨物，其中生鮮食品類約1,360個標箱，約11,780噸，非生鮮類約197,440個標箱(約1,118,180噸)。