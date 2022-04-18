官宣！張家朗花劍世界盃8強止步　仍登上「世一」寶座

香港「劍神」張家朗周日（17日）在花劍世界盃貝爾格萊德站，連闖多關，雖然8強戰他以7：15不敵意大利劍手Giorgio Avola，無緣4強，與獎牌緣慳一面，不過，由於世界「一哥」科干尼早在首圈出局，張家朗搶得的分數，足以令他初登「世一」寶座。

張家朗於本站賽前以188分，高踞世界第2，與意大利的「一哥」科干尼只差2分；今站賽後，FIE國際劍聯於官方網頁更新世界排名榜，張家朗以200分衝上「世一」，科干尼以173分屈居第三，日本劍手敷根崇裕則以180分進佔世界第二。

張家朗這位奧運冠軍過去一個月曾到紐約、巴黎集訓，今站盡顯成果，先後以15：6、15：9及15：6，擊敗新加坡、意大利和南韓劍手，直到8強，面對排名25位的意大利好手Giorgio Avola，才受到考驗。

港將早段曾領先4：3，但其後連失8分，首節大幅落後5：13。次節形勢未見逆轉，張家朗嘗試主動進攻「止血」，被對手反擊得手，終以7：15落敗，無緣4強，與獎牌擦身而過。

科干尼大熱倒灶，在64強不敵英國的James-Andrew Davis，賽前排名第4的丹尼爾加路素和第3的敷根崇裕，也相繼在32強、16強出局，失去不少分數。反觀張家朗今站闖入8強，有14分進帳，終進佔「世一」。