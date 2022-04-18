西環中年漢家中吸煙惹祝融　8人傷4人須送院

男子西環住所吸煙焚宅釀8傷！現場山道4號樓上8樓一單位，昨午(17日)5時許上址突然起火冒煙，火勢猛烈，並有火舌向單位外噴竄，外牆熏黑，濃煙滾滾攻向上層單位，多名住客得悉事件後紛紛報案求助；期間約有14人自行疏散至樓下及天台安全位置暫避。消防接報趕至，開動2條喉及2隊煙帽隊救援，並架起雲梯及於地面向樓上單位射水灌救，火勢於晚上8時18分救熄，調查後相信有人在單位內吸煙引致火警，事件無可疑。

火警中有8人受傷，合共4男4女，其中1男3女因吸入濃煙須送院，當中包括肇事單位內一對母子。據了解，事發前姓杜(58歲)兒子在單位內吸煙，不慎燒著床褥引起火警，火勢一發不可收拾，杜與其姓梁(90歲)母親嘗試自行救火不果，惟報警求助。兩母子其後連同一名姓區(17歲)及一名姓李(75歲)女鄰居同須送院救治，據悉杜母傷勢較嚴重且陷昏迷，與兒子留醫深切治療病房，而一名女子送院時仍手抱嬰兒；其餘3男1女傷者，在場接受護理後毋須送院。

據一名姓容女住戶反應，案發時她與家人在單位內，兒子曾向她詢問是否「煮燶嘢」，她於是望出窗外，但見多輛消防車停泊大廈外，並接獲電話通知發生火警，隨即與家人一同行樓梯走火警，期間並無聽聞火警鐘鳴響。